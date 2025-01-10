В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Херсон» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 14:14 (мск) тревога в регионе не объявлялась.

Утром 10 января украинское издание «Новости Live» сообщило, что в Киеве во второй раз с начала суток произошли взрывы.

8 января взрыв произошел в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.