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В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне
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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Херсон» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 14:14 (мск) тревога в регионе не объявлялась.

Утром 10 января украинское издание «Новости Live» сообщило, что в Киеве во второй раз с начала суток произошли взрывы.

8 января взрыв произошел в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.

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