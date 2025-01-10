Стало известно, куда поедут отдыхать россияне после разлива мазута в Анапе

На фоне разлива мазута в Анапе россияне начали бронировать отдых на лето в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии. Кто-то выбирает зарубежные направления, но таких людей меньше, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Несмотря на то, что мазут дошел до Крыма, затронуло это в основном Керченский полуостров, отдельные пятна дошли до Судака. Но главные продажи идут на южный берег Крыма — это Алушта, Алупка, Ялта, Мухалатка, Форос, Севастополь, Евпатория, куда загрязнение не дошло. Поскольку 97% туристов в Крыму живут не в Керчи, то и особых отмен бронирований не наблюдается, пояснил эксперт.

«Если люди не едут в Анапу, то мы видим рост бронирования и на Туапсинский район, на Геленджик, Сочи, на Абхазию, Каспий, тот же Дагестан, — пояснил он. — Кто-то выбирает вместо Анапы поехать за границу, но это меньшинство».

Поездки в Анапу не отменяют те, у кого они были запланированы от предприятий — к примеру, если компания оплачивает полную или половину стоимости путевки для детского отдыха. А вот среди тех, кто платит сам, на январь и февраль отмены достигли 70%.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 000 тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тыс. птиц. На днях недалеко от центрального пляжа Анапы обнаружили новое маслянистое нефтяное пятно.

Ранее в Краснодарском крае заявили, что песчаные дюны Анапы пострадали из-за выброса мазута.