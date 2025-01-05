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В Черном море обнаружили новое нефтяное пятно

В Черном море обнаружили новое нефтяное пятно возле Анапы

В Черном море, недалеко от центрального пляжа Анапы, обнаружено маслянистое нефтяное пятно. Об этом сообщило в региональное МЧС.

«В 1,5 километра от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», — говорится в сообщении.

По заявлению ведомства, с момента массового загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезено более 102 000 тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Недавно сообщалось, что водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них.

Ранее на Кубани рассказали о ходе вывоза замазученного песка с пляжей Анапы.

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