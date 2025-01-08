В Краснодарском крае заявили, что песчаные дюны Анапы пострадали из-за выброса мазута

Песчаные дюны в Анапе серьезно пострадали из-за выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению уникальных песчаных дюн, серьезно пострадавших от выброса нефтепродуктов», — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.

Глава региона уточнил, что в настоящий момент для расчистки от мазута с пляжей вывозят тонны песка.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Краснодарского края, там введен режим чрезвычайной ситуации.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее мазутные пятна после ЧП с танкерами достигли Евпатории на западе Крыма.