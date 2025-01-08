Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае заявили, что песчаные дюны Анапы пострадали из-за выброса мазута

Кондратьев: песчаные дюны Анапы серьезно пострадали из-за выброса мазута
close
Телеграм-канал «РаZVожаев»

Песчаные дюны в Анапе серьезно пострадали из-за выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению уникальных песчаных дюн, серьезно пострадавших от выброса нефтепродуктов», — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.

Глава региона уточнил, что в настоящий момент для расчистки от мазута с пляжей вывозят тонны песка.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Краснодарского края, там введен режим чрезвычайной ситуации.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее мазутные пятна после ЧП с танкерами достигли Евпатории на западе Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами