Космонавт Горбунов с борта МКС снял уничтожающие дома пожары в Лос-Анджелесе

Космонавт Роскосмоса Александр Горбунов с орбиты показал фотографии пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Об этом сообщил ТАСС, опубликовав соответствующий снимок.

На кадрах можно увидеть, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, который находится между Тихим океаном и горами Санта-Моника.

Накануне действующий американский лидер Джо Байден предложил вице-президенту Соединенных Штатов Камале Харрис «жечь», передавая ей слово во время брифинга по ситуации с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, расположенного в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. Впоследствии огонь охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.

Власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тыс. человек.

Наиболее пострадавшей от пожаров территорией стало побережье между городами Санта-Моника и Малибу. Здесь находится большое количество жилых домов, включая элитную недвижимость.

По данным телеканала NBC News, в том числе в зоне эвакуации оказалась резиденция Камалы Харрис.

Ранее американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб, нанесенный штату Калифорния в результате лесных пожаров.