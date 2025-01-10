Байден неудачно «скаламбурил» на встрече, посвященной пожарам в Лос-Анджелесе

Действующий американский лидер Джо Байден предложил вице-президенту США Камале Харрис «жечь», передавая ей слово во время брифинга по ситуации с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.
«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это (пожары в Лос-Анджелесе. — «Газета.Ru») задело напрямую, так что «жгите», — сказал глава государства.
Позже он добавил, что не планировал «каламбурить».
Харрис, в свою очередь, спокойно отреагировала на реплику Байдена. Она не придала ей особого значения и продолжила обсуждать проблему.
7 января в западной части округа Лос-Анджелес, расположенного в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. Впоследствии огонь охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.
Власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тыс. человек.
Наиболее пострадавшей от пожаров территорией стало побережье между городами Санта-Моника и Малибу. Здесь находится большое количество жилых домов, включая элитную недвижимость.
По данным телеканала NBC News, в том числе в зоне эвакуации оказалась резиденция Камалы Харрис.
Ранее американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб, нанесенный штату Калифорния в результате лесных пожаров.