Байден неудачно «скаламбурил» на встрече, посвященной пожарам в Лос-Анджелесе

Байден призвал Харрис «жечь» на брифинге по ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе

Действующий американский лидер Джо Байден предложил вице-президенту США Камале Харрис «жечь», передавая ей слово во время брифинга по ситуации с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Об этом пишет РИА Новости.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это (пожары в Лос-Анджелесе. — «Газета.Ru») задело напрямую, так что «жгите», — сказал глава государства.

Позже он добавил, что не планировал «каламбурить».

Харрис, в свою очередь, спокойно отреагировала на реплику Байдена. Она не придала ей особого значения и продолжила обсуждать проблему.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, расположенного в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. Впоследствии огонь охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.

Власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тыс. человек.

Наиболее пострадавшей от пожаров территорией стало побережье между городами Санта-Моника и Малибу. Здесь находится большое количество жилых домов, включая элитную недвижимость.

По данным телеканала NBC News, в том числе в зоне эвакуации оказалась резиденция Камалы Харрис.

Ранее американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб, нанесенный штату Калифорния в результате лесных пожаров.