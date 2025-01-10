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Глава службы безопасности президента Южной Кореи подал в отставку

Рёнхап: начальник службы охраны президента Южной Кореи ушел в отставку
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Depositphotos

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок принял отставку главы Службы безопасности президента Пак Чон-Джуна. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что сегодня Пак Чок-Джун должен прийти на допрос. Ранее он дважды игнорировал запрос полиции. В случае неявки на третий запрос в отношении него был бы запрошен ордер на арест. Главу службы безопасности обвиняют в том, что он препятствовал Управлению по расследованию коррупции исполнять ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля.

7 января суд Южной Кореи снова выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в Сеуле произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур.

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