В Южной Корее захотели повторно арестовать президента страны

В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля

Суд Южной Кореи снова выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

«Выдан ордер на арест, на который повторное заявление подало управление в отношении подозреваемого Юн», — говорится в публикации.

Днем ранее сотрудники управления подали заявление в Западный окружной суд Сеула на «ордер с целью продления срока действия ордера на арест».

Предыдущий ордер на арест президента действовал до 6 января.

6 января сообщалось, что полиции Южной Кореи разрешили арестовать президента страны Юн Сок Ёля.

31 декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест президента по заявлению антикоррупционного управления, который истечет 6 января. Защита Юн Сок Ёля оспаривала этот орден, аргументируя это тем, что CIO якобы не имеет права вести следствие по делу о мятеже.

5 января охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять при попытке его ареста.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур.

Ранее следователи в Южной Корее приостановили попытку ареста президента, пройдя через военный кордон.