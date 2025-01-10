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Дорожный конфликт в пробке закончился дракой и попал на видео

В Туле драка водителей на проезжей части попала на видео

В Туле дорожный конфликт двух водителей закончился их дракой посреди проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», в распоряжении которого есть видео драки от очевидца.

Инцидент произошел 10 января на Первомайской улице. Что стало причиной ссоры, свидетель не уточнил. На кадрах двое мужчин — один в голубой футболке, другой в черной куртке оставили водительские сиденья, чтобы решить спор кулаками.

В пресс-службе городской полиции инцидент пока не комментировали.

До этого в Новосибирске конфликт водителей на дороге перерос в драку и попал на видео. По словам очевидцев, водителю Fiat Ducato не понравилось, как сосед на Nissan Teana подрезал его. На кадрах видно, как водитель фургона покидает авто и бросается на оппонента с кулаками, пытаясь вытащить его из салона на улицу.

Ранее под Калининградом водитель пять раз протаранил Toyota и напал на водителя с ножом.

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