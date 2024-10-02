Калининградец пять раз протаранил машину оппонента в ссоре и напал на него с ножом

В Калининградской области 40-летний водитель Toyota Hilux пять раз врезался в автомобиль оппонента в дорожной ссоре и набросился на него с ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Ссора между водителем пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Land Cruiser произошла в августе на дороге между поселками Высокое и Папоротное Краснознаменского района. Участники конфликта ограничились словесной перепалкой и разъехались, однако спустя время случайно встретились на дороге. Увидев оппонента, водитель Toyota Hilux погнался за ним и пять раз протаранил его машину, из-за чего Land Cruiser 45-летнего потерпевшего съехал в кювет.

Затем водитель Toyota Hilux подбежал к мужчине с ножом, выкрикивая угрозы. Потерпевший смог скрыться и вызвал полицию, однако нападавший оказал сопротивление прибывшим инспекторам ДПС. Обоих участников конфликта доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия к представителям власти.

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