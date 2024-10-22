Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конфликт сибиряков на дороге закончился дракой

В Новосибирске конфликт водителей на дороге перерос в драку

В Новосибирске водители двух авто не смогли разъехаться в Октябрьском районе города и стали разбираться друг с другом на кулаках. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в районе площади инженера Будагова. По словам очевидцев, водителю Fiat Ducato не понравилось, как сосед на Nissan Teana подрезал его. На кадрах видно, как водитель фургона покидает авто и бросается на оппонента с кулаками, пытаясь вытащить его из салона на улицу. К месту разборок стягиваются водители соседних машин: они останавливают эмоционального мужчину. Когда водитель фургона отступает, мужчина на Nissan продолжает движения, получая напоследок удар ногой в заднюю часть кузова.

До этого под Калининградом водитель пять раз протаранил Toyota и напал на водителя с ножом.

Ранее другой калининградский водитель также вышел из машины с ножом, когда ему посигналил мужчина из соседнего авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами