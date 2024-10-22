Конфликт сибиряков на дороге закончился дракой

В Новосибирске водители двух авто не смогли разъехаться в Октябрьском районе города и стали разбираться друг с другом на кулаках. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в районе площади инженера Будагова. По словам очевидцев, водителю Fiat Ducato не понравилось, как сосед на Nissan Teana подрезал его. На кадрах видно, как водитель фургона покидает авто и бросается на оппонента с кулаками, пытаясь вытащить его из салона на улицу. К месту разборок стягиваются водители соседних машин: они останавливают эмоционального мужчину. Когда водитель фургона отступает, мужчина на Nissan продолжает движения, получая напоследок удар ногой в заднюю часть кузова.

До этого под Калининградом водитель пять раз протаранил Toyota и напал на водителя с ножом.

Ранее другой калининградский водитель также вышел из машины с ножом, когда ему посигналил мужчина из соседнего авто.