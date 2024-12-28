В России разрешили бесплатно исполнять военные песни в День Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который позволяет гражданам бесплатно, без отчислений за авторские права, транслировать и исполнять военные песни из специального списка в День Победы в Великой Отечественной войне и в другие памятные даты. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Законом предусматривается создание списка таких музыкальных и других произведений.

В сопроводительных документах к законопроекту говорилось, что такой перечень будет создаваться при участии организаций по управлению правами на коллективной основе.

Кроме того, список может формировать правительство страны и включать в себя песни и иные произведения, которые были представлены широкой общественности до 26 декабря 1991 года, и прославляют героизм советского народа, проявленный в годы войны, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что такие произведения будут использоваться во время мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с ВОВ и т.д.

Ранее композитор Александра Пахмутова предложила повысить популярность военных песен.