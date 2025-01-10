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Замгендиректора Корпорации развития Курской области отправили в СИЗО

Суд арестовал замгендиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову
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Фрунзенский районный суд Иваново заключил под стражу замгендиректора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову, которую подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Ивановской области.

«Суд... избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу... до 18 февраля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

По данным «Коммерсанта», Мартьянову подозревают в хищении средств на ремонте зданий в Ивановской области, ее задержали сотрудники ФСБ по делу о мошенничестве в региональном фонде капремонта.

Журналисты отмечают, что женщина фактически руководила компанией «Юридические услуги», которую считают ответственной за хищения.

20 декабря сообщалось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее стало известно, что подозреваемый в мошенничестве замглавы Военно-медицинской академии пытался спрятать от следствия имущество.

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