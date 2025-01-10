Украинские военные обстреляли супермаркет в Донецке

ТАСС: два человека пострадали в результате удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом пишет ТАСС.

В оперативных службах журналистам рассказали, что удар пришелся на супермаркет «Молоко». По предварительным данным, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Другие подробности пока не уточняются. В том числе это касается состояния пострадавших.

В ночь на 10 января украинские военные атаковали Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 дронов.

Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за действий ВСУ в двух населенных пунктах произошли пожары. В селе Чалтырь загорелись частный дом и несколько машин, а в селе Крым зафиксировали возгорание на территории производственного предприятия.

Более того, на территории хутора Крюков были повреждены ряд построек и семь жилых домов. Также урон получило здание школы.

По словам врио главы Ростовской области, никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автомобильную заправочную станцию в Херсонской области.