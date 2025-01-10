В Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за ночь украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было перехвачено в Ростовской области. Здесь сбили 16 украинских дронов.

В Воронежской и Курской областях ликвидировали по четыре беспилотника, а в Белгородской области — один. Кроме того, три и два БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края соответственно. Еще 10 летательных аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.

Рано утром 10 января временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Российским средствам ПВО удалось сбить 16 дронов, но без последствий не обошлось.

В частности, в результате ударов в селе Чалтырь загорелся частный жилой дом и несколько автомобилей. Более того, пожар начался на территории производственного предприятия в селе Крым.

На территории хутора Крюков, в свою очередь, зафиксировали повреждения в семи жилых домах и школе. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее ряд европейских стран пообещали поставить на Украину несколько десятков тысяч беспилотников.