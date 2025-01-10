В Подмосковье запустили первый в России чат-бот по борьбе с травлей в школах

Омбудсмен Мишонова: в Подмосковье заработал чат-бот по борьбе с травлей в школах

В Подмосковье запустили первую в России систему защиты учеников от школьной травли. Это специальный чат-бот, перейти в который ученики – жертвы буллинга – смогут по размещенным в учебных заведениях QR-кодам, рассказала 360.ru уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Решением проблемы буллинга в Подмосковье занимаются в последние четыре года в рамках проекта «Бесконфликтная школа», напомнила детский омбудсмен. Предполагается, что новый механизм помощи страдающим от травли детям, который предложил ввести губернатор Андрей Воробьев, позволит оперативно реагировать на проблемные ситуации.

Пока чат-бот запустили в тестовом режиме в четырех школах региона, перейти в него дети смогут по QR-кодам, размещенным в учебном заведении.

«Это возможность получать быстрый сигнал о конфликтной ситуации. Мы очень надеемся на эту систему. Делаем это первыми в стране», — подчеркнула Мишонова.

Сообщения учеников будут поступать в аппарат уполномоченного, к решению будут привлекать специалистов Минобра, управления образования, психологов и медиаторов. Планируется также более плотно работать с педагогами для создания в школах бесконфликтной среды, отметила омбудсмен. Если опыт запуска нового инструмента по борьбе с буллингом будет успешным, то его распространят на все школы региона, заключила она.

Напомним, запустить механизм борьбы с травлей в школах решили после громкого скандала с избиением 14-летней ученицы в Котельниках, которая попала в больницу с сотрясением и внутричерепными травмами. Подчеркивалось, что жертвы часто боятся сообщать о буллинге, а система QR-кодов поможет выстроить систему доверия между детьми и взрослыми.

Ранее сообщалось, что в России могут принять законопроект о профилактике буллинга.