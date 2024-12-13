В России могут принять законопроект о профилактике буллинга

Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале следующего года. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в ходе заседания, передает РИА Новости.
«Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи», — сказал парламентарий.
Депутат пояснил, что новый документ предполагает создание комплекса мер, направленных на организацию системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи.
Как следует из проекта закона, под травлей будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, которые направлены на умаление достоинства личности, выражающиеся в физической и психологической формах.
Новое определение позволит работать с подростками, которые «травят» как своих сверстников, так и взрослых, в том числе педагогов, заключил Метелев.
До этого в Госдуме предложили проводить в образовательных организациях анонимные тестирования школьников, которые позволили бы выявить среди детей потенциальных хулиганов.
Ранее школьницы избили сверстницу в туалете и похвастались, что попали в канал к Мизулиной.