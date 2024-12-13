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В России могут принять законопроект о профилактике буллинга

В ГД внесут законопроект о введении ответственности за буллинг

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Freeoik.com

Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале следующего года. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в ходе заседания, передает РИА Новости.

«Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи», — сказал парламентарий.

Депутат пояснил, что новый документ предполагает создание комплекса мер, направленных на организацию системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи.

Как следует из проекта закона, под травлей будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, которые направлены на умаление достоинства личности, выражающиеся в физической и психологической формах.

Новое определение позволит работать с подростками, которые «травят» как своих сверстников, так и взрослых, в том числе педагогов, заключил Метелев.

До этого в Госдуме предложили проводить в образовательных организациях анонимные тестирования школьников, которые позволили бы выявить среди детей потенциальных хулиганов.

Ранее школьницы избили сверстницу в туалете и похвастались, что попали в канал к Мизулиной.

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