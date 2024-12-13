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В Подмосковье объяснили, как QR-коды помогут школьникам защититься от травли

Омбудсмен Мишонова: дети через QR-коды будут анонимно сообщать о травле в школах

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Depositphotos

Появление QR-кодов для жертв буллинга в подмосковных школах поможет выстроить систему доверия между детьми и взрослыми, считает детский омбудсмен региона Ксения Мишонова. Этот механизм будет работать как альтернатива телефону доверия и позволит пострадавшим анонимно рассказать о случившемся, объяснила она в беседе с 360.ru.

Напомним, после громкого скандала с избиением школьницы в Котельниках, которая попала в больницу с сотрясением и внутричерепными травмами, в школах Подмосковья решили ввести систему QR-кодов. Предполагается, что с их помощью дети смогут напрямую сообщать о буллинге взрослым, в том числе омбудсмену региона. По словам Мишоновой, также сообщения будут направляться в управление образования, Минобр и комиссию по делам несовершеннолетних.

Точный механизм работы с QR-кодами пока прорабатывается. Нанести их планируется над школьной доской, на стены коридоров, в раздевалках, туалетах. Ожидается, что эта мера поможет снизить количество случаев буллинга, а также помочь детям наладить общение со взрослыми, так как зачастую подростки о подобных случаях умалчивают.

«Они боятся, что наше вмешательство усугубит ситуацию, сделает еще хуже, поэтому они максимально долго держатся дистанционно от взрослых», — объяснила омбудсмен, подчеркнув, что QR-коды как раз станут мостиком между взрослыми и школьниками.

Подробнее о происшествии в школе Котельников и состоянии пострадавшей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в новосибирской школе ученики избили ребенка с ДЦП.

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