«Мама, мы популярные!» Школьницы избили сверстницу в туалете и похвастались, что попали в канал к Мизулиной СК возбудил уголовное дело против школьниц, избивших сверстницу в Котельниках

В одной из школ в подмосковных Котельниках семь девочек-подростков избили в туалете свою сверстницу и сняли это на видео. Кадры вызвали скандал: на происшествие уже отреагировали в СК, прокуратуре, подмосковном минобразования и даже в Госдуме. Возмутилась произошедшим и глава «Лиги безопасного интернета», заявив, что в школе пытаются «замять» ситуацию. Подростки же похвастались «популярностью», записав еще одно видео — на нем они радовались, что попали в «канал к Мизулиной».

9 декабря школьницы 14–15 лет закрыли в туалете 14-летнюю ровесницу, где вначале оскорбляли, хватали за волосы, а затем коллективно избили ее, сообщили Telegram-каналы SHOT и Baza. Произошедшее засняли на телефон. Видео разошлось по пабликам, после чего в ситуацию вмешалась глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Ужас в подмосковных Котельниках: 7 девочек избили сверстницу в туалете школы №2. При этом с родителями из педагогов никто не связался и не сообщил о случившемся, медицинскую помощь ребенку также не оказали», — написала она.

По словам Мизулиной, у девочки диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. При этом школа «пытается замять ситуацию и рассказывает о том, что она якобы «курила в туалете».

Участницы избиения после этого поста записали новое видео, где радовались, что стали знаменитыми:

«Мама, мы популярные! Влада, где мы? Мы? В канале у Мизулиной», — сказала одна из школьниц на видео.

SHOT пишет, что, по словам других учащихся, эти девушки регулярно «кошмарят» учеников и хулиганят. «Предводительница «банды» растет в неполной семье, состоит на учете в ПДН», — отметил канал.

Издание MSK1.ru со ссылкой на сестру пострадавшей сообщило, что во время избиения в туалете подруга девочки «бегала по школе и просила помощи у учителей, но в ответ получала: «Идет урок, не мешайте».

Она подтвердила, что впоследствии школа продвигала версию о том, что «ребенок потерял сознание, наверное, курила в туалете».

В Telegram-канале «Мои Люберцы» одна из участниц чата написала, что на следующий день пострадавшая не пришла на уроки, что вызвало недовольство классного руководителя. Через WhatsApp она якобы спросила у родителей, почему ребенок не на занятиях. Далее, отвечая на встречный вопрос «Знаете ли вы, что случилось?» педагог ответила, что знает и что девочка «сама попросила себя избить».

Пострадавшая — в больнице

В министерстве образования Московской области рассказали, что избитая девочка находится в детском центре имени Рошаля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ее в больнице.

«Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле», — написал он в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала не делать окончательных выводов.

«Для нас же сейчас важно понять причину такой жестокости, тем более что участники событий — девочки. Постоянно ли компания себя ведет так агрессивно и вызывающе, велась ли с ними какая-то профилактическая работа, в курсе ли была школа», — сказала она ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что, по предварительной информации, большинство участниц избиения приехали в Подмосковье из других регионов, растут в неполных семьях и учатся не очень хорошо.

Депутат Госдумы Нина Останина в свою очередь призвала разбираться не только с девочками, избившими школьницу, но и с директором и учителями. «Знаю, что пострадавшей школьнице не стали оказывать медпомощь, заявив, что идут уроки. О проблеме знаем и будем в этом разбираться», — пообещала депутат в разговоре с NEWS.ru.

Школьницами заинтересовались в СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что пятерых участниц избиения уже задержали и допросили в присутствии законных представителей. Люберецкая городская прокуратура заявила, что изучает записи с камер видеонаблюдения, проводит опрос сотрудников и учеников школы.

При этом адвокат Владимир Алексеев в интервью «Ридус» заявил, что школьницы «могут отделаться условным наказанием».

«Суд учтет, что девочки несовершеннолетние, и назначит им условное наказание. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались, а потому им можно дать шанс на исправление», — считает он.