Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Минздрав РФ: пять пострадавших в Актау россиян все еще находятся в больницах

Пять граждан РФ из числа пострадавших в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане все еще остаются в больницах. Об этом рассказал помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«На лечении в стационарах федеральных [медицинских] центров остаются пять пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое», — отметил он.

По словам Кузнецова, врачи отмечают положительную динамику в процессе лечения россиян.

Также помощник министра сообщил подробности о состоянии девочки, пострадавшей в авиакатастрофе и эвакуированной в Москву. Как он сказал, состояние ребенка улучшилось. В связи с этим медики выписали ее из больницы под амбулаторное наблюдение.

25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Всего на борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них были 16 граждан РФ, из которых выжили девять.

28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы последний заявил, что самолет потерпел крушение из-за «внешнего воздействия» над территорией РФ.

В свою очередь, Путин принес извинения в связи с произошедшим. Он пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном, когда город подвергся атаке украинских дронов. В тот момент в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), и члены экипажа приняли решение уйти на другой аэродром.

Ранее в Азербайджане заявили, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать.