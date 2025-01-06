Алиев заявил, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать

Алиев: трагедии с самолетом можно было избежать при своевременном принятии мер

Трагедии с самолетом Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана, можно было бы избежать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей экипажа самолета, передает РИА Новости.

По его мнению, этой трагедии не произошло, если бы своевременно были приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и российскими гражданскими службами.

Операция «Ковер», которая вводилась в Грозном, по словам Алиева, была объявлена после того, как пассажирский лайнер уже был сбит с земли.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с Embraer. По словам российского лидера, воздушное судно пыталось зайти на посадку в Грозном, однако в этот момент он, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками. При этом ответственность российских сил ПВО за инцидент он не признал.

Ранее в Бразилии приступили к расшифровке «черных ящиков» разбившегося у Актау самолета.