Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на ситуацию с фальшивыми российскими товарами в Китае

Депутат Гутенев: ситуация с поддельными товарами из РФ в Китае быстро решится
close
Global Look Press

Китайские надзорные органы нужно поблагодарить за принципиальность в вопросе реализации российских товаров на местных рынках, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Так он в беседе с RT отреагировал на ситуацию с проверкой торговых точек на предмет выявления фальшивых российских товаров.

Напомним, в Шанхае проверки затронули 47 магазинов, в которых продавались поддельные товары из РФ, часть точек закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации. По мнению Гутенева, сложившаяся ситуация подтверждает бдительность надзорных органов, которые борются за справедливое представление российских товаров на китайском рынке. Он призвал гордиться ростом имиджа российской продукции.

«Думаю, что как раз это и формирует для нас окно возможностей фактически на неограниченном рынке с огромными ресурсами, в том числе и заинтересованном в расширении связей», — заявил депутат.

Ситуация с фальсификатом быстро разрешится, так как китайские правоохранители отличаются высокой эффективностью работы, а в целом все это приведет к тому, что присутствие товаров из России на рынках КНР будет расширяться, заключил парламентарий.

До этого сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,1%, до $222,77 млрд. Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

Ранее китайский блогер рассказал, как отличаются цены на продукты в КНР и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами