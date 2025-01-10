В Госдуме отреагировали на ситуацию с фальшивыми российскими товарами в Китае

Китайские надзорные органы нужно поблагодарить за принципиальность в вопросе реализации российских товаров на местных рынках, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Так он в беседе с RT отреагировал на ситуацию с проверкой торговых точек на предмет выявления фальшивых российских товаров.

Напомним, в Шанхае проверки затронули 47 магазинов, в которых продавались поддельные товары из РФ, часть точек закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации. По мнению Гутенева, сложившаяся ситуация подтверждает бдительность надзорных органов, которые борются за справедливое представление российских товаров на китайском рынке. Он призвал гордиться ростом имиджа российской продукции.

«Думаю, что как раз это и формирует для нас окно возможностей фактически на неограниченном рынке с огромными ресурсами, в том числе и заинтересованном в расширении связей», — заявил депутат.

Ситуация с фальсификатом быстро разрешится, так как китайские правоохранители отличаются высокой эффективностью работы, а в целом все это приведет к тому, что присутствие товаров из России на рынках КНР будет расширяться, заключил парламентарий.

До этого сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,1%, до $222,77 млрд. Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

Ранее китайский блогер рассказал, как отличаются цены на продукты в КНР и России.