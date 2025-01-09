В Шанхае начали проверки магазинов с поддельными товарами из России

В Шанхае проверили 47 магазинов с фальшивыми товарами из России и закрыли часть точек из-за отсутствия лицензий и регистрации. Об этом сообщает ECNS.

По данным издания, некоторые магазины призвали маркировать продукцию. Кроме того, в ходе проверки были изучены рекламные вывески, а также квалификация сотрудников.

«Бюро по надзору за рынком ввело меры, которые требуют от предприятий вести надлежащую документацию для проверки легитимности их продукции и обеспечения того, чтобы товары из разных стран были четко маркированы и выставлены отдельно», — говорится в статье.

В публикации говорится, что некоторые торговые точки позиционировали себя как «национальные павильоны», однако не имели этому подтверждения, чем вводили покупателей в заблуждение. По словам чиновника из Управления по надзору за рынками Чжан Шуян, на многих китайских товарах есть этикетки на русском языке, что затрудняет определение места их производства.

До этого газета Financial Times писала, что китайские авиаперевозчики активно развивают экспансию в Европу благодаря разрешению на перелеты над воздушным пространством российской стороны.

Ранее Китай усложнил продажу в Россию химии и техники.