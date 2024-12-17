Стало известно, как отличаются цены на продукты в Китае и России

В Китае пакет молока объемом 0,5 литра стоит порядка 15 юаней, то есть около 250 рублей. А вот фрукты и овощи в КНР дешевле, чем в России, рассказал китайский блогер Сюй Хкукан 360.ru.

Жизнь в Гуанчжоу обходится дороже, чем в Москве, отметил блогер, который до этого достаточно долго прожил в столице РФ. Что касается продуктов, то их стоимость часто зависит от ситуации и спроса на тот или иной товар, считает он.

«Допустим, мясо и молочные продукты, думаю, что в Москве и в России в целом дешевле. А овощи, фрукты, наверное, в Китае», — рассказал Сюй Хкукан.

Он также сообщил, что недавно в Китае открыли сеть магазинов с российскими продуктами, в которых можно купить колбасу, сыр, кефир, печенье и шоколад – нетипичные для КНР продукты, которые на этом фоне здесь дороже.

«Это, наверное, самые-самые русские товары, которые напоминают мне [о России]. Сейчас в Китае очень много магазинов, они тоже продают [российские товары], но не такие качественные. Потому что говорят, что на самом деле все эти товары производят в Китае», — рассказал Хкукан.

Напомним, товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно прошлого года. Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

Ранее сообщалось, что Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли.