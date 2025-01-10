К месту возгорания на заводе в Ленобласти направили пожарный поезд

Пожарный поезд выехал к загоревшемуся заводу по производству ацетона в Гатчине

Пожарный поезд выехал к месту возгорания, произошедшего на территории завода по производству ацетона в городе Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщил комитет правопорядка и безопасности региона в Telegram-канале.

Власти добавили, что в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и специалисты Роспотребнадзора.

Пожар на территории завода по производству ацетона, расположенного в Гатчине, начался утром 10 января. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что около 6:10 (совпадает с мск) в районе предприятия раздались звуки взрывов. После этого здание оказалось охвачено пламенем.

Журналисты выяснили, что возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Более того, на месте ЧП зафиксировали разлив топлива.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, к текущему моменту огонь распространился на площади 1 900 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники.

Никакой информации о пострадавших не поступало. Также остается неизвестной причина возгорания.

Ранее в Тульской области произошел пожар на заводе по производству автомобилей.