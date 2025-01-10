С Блиновской продолжат взыскивать долг в 1,1 млрд рублей

ТАСС: производство о взыскании почти 1,2 млрд рублей с Блиновской не закрыто

Исполнительное производство по взысканию с блогера Елены Блиновской суммы почти в 1,2 млрд рублей рублей в виде налогов не закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который все еще значится в банке исполнительных производств.

Исполнительное производство было открыто 25 ноября 2024 года на основании акта ИФНС №6 по Москве. Согласно акту, с «королевы марафонов» начато взыскание налогов и сборов, включая пени, на общую сумму более 1 млрд 168 млн рублей. Приставы также взыскивают с россиянки 2 тыс. исполнительных сборов и штраф ГИБДД в 500 рублей.

Блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством в настоящее время составляет более 1 млрд 170 млн рублей.

Ранее Блиновская обжаловала решение о банкротстве.