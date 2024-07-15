«Роснано» погасила банковские кредиты и начинает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, компания выплатила банкам-кредиторам порядка 80% «исторического долга, который был накоплен до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, учитывая экономию на процентах по долгу при досрочном погашении — 40%.

Представитель компании добавил, что основные причины формирования задолженности были выявлены в ходе финансового аудита в 2021 году.

В рамках реструктуризации многомиллиардных долгов «Роснано» планирует добиться существенной скидки от кредиторов. Как сообщил представитель компании, госкорпорация рассчитывает получить 80-процентный дисконт при досрочном погашении задолженности, а оставшуюся часть выплатить в течение трех-четырех лет.

До этого «Роснано» договорилась о досрочном погашении долгов с рядом банков, включая Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Окончательные параметры реструктуризации сейчас согласовываются в правительстве.

Накануне стало известно, что «Роснано» может грозить банкротство без дополнительного финансирования.

Ранее в «Роснано» пообещали выполнить все обязательства по своим облигациям.