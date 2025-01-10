С Блиновской больше не взыскивают долг в 1,1 млрд рублей

С «королевы марафонов» Блиновской больше не взыскивают долг в 1,1 млрд рублей

Исполнительное производство по взысканию с Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», суммы свыше 1,1 миллиарда рублей в виде налогов было прекращено. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей. Однако в конце ноября 2024 года было принято решение о завершении процедуры взыскания на основании пункта 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве», связанного с ее банкротством.

Тем не менее задолженность Блиновской в размере 2,5 тысячи рублей продолжает оставаться предметом взыскания.

13 ноября прошлого года суд признал Блиновскую банкротом и инициировал процедуру реализации ее имущества. Конкретный размер ее непогашенных обязательств в опубликованном судебном решении не уточняется, однако известно, что Федеральная налоговая служба является ее основным кредитором.

Юрист Иван Морозов, представляющий интересы Блиновской в суде, 2 октября сообщил, что она погасила налоговую задолженность на сумму свыше 320 миллионов рублей. По его словам, на тот момент оставшаяся часть основного долга превышала 587 миллионов рублей, а общий долг Блиновской, включая отрицательное сальдо ЕНС, составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании, состоявшемся 13 ноября, Морозов отметил, что Блиновская намерена продать свой дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного налогового долга до конца декабря.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, легализации средств, полученных незаконным путем, а также в неправомерном обращении средств платежей. Она частично признала свою вину.

Ранее правозащитник рассказал о праздновании Нового года в СИЗО Блиновской.