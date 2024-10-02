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Блиновская полностью закрыла один из долгов перед налоговой

Блогер Блиновская закрыла долг по НДФЛ перед налоговой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская вернула налоговой службе весь долг по НДФЛ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из юристов инфлюенсера Ивана Морозова.

«На сегодняшний день выплачено 320 млн 286 тысяч рублей — это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ», — рассказал собеседник издания.

«Королеве марафонов» еще предстоит выплатить недоимки по НДС в размере около 587,7 млн рублей и штраф на сумму в 221,3 млн рублей.

Изначальный размер задолженности Блиновской перед налоговой составлял 1 млрд 151 млн 722 тыс. рублей.

На следующей неделе суд рассмотрит кассацию блогера о снижении налогов и пени. Заседание по вопросу назначено на 14:10 по московскому времени 10 октября.

До этого представители Блиновской заявили, что ФНС незаконно начислила блогерше долгов на 220 млн рублей.

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