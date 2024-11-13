Адвокат Блиновской рассказал, как блогерша будет выплачивать долги

Блогерша Елена Блиновская продаст дом за 600 млн рублей для погашения задолженности по налогам. Об этом рассказал ее адвокат Иван Морозов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы пытаемся продать дом за 600-650 миллионов рублей. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга», — сказал адвокат.

Он выразил надежду, что сделку удастся провести до конца декабря.

По словам Морозова, у блогерши хватит имущества для погашения долга. В таком случае, ее банкротство не понадобится.

До этого стало известно, что Блиновскую признали банкротом. По данным Telegram-канала SHOT, долг Блиновской перед Федеральной налоговой службой на момент принятия этого решения составлял 1 168 032 695 рублей. При этом общая стоимость ее имущества составляет около 60 млрд рублей.

Ожидается, что после того, как блогерша реализует имущество ради оплаты долга, процедуру остановят и вся оставшаяся недвижимость останется за Блиновской.

Ранее Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов.