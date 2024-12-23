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Стейк из семги и икра кеты: стало известно, как Блиновская встретит Новый год в СИЗО

Правозащитник Мельников рассказал о праздновании Нового года в СИЗО Блиновской
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская может заказать готовую еду к новогоднему столу в свою камеру в СИЗО №6 «Печатники» из интернет-магазина ФСИН. Об этом рассказал kp.ru вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В ассортименте интернет-магазина, отметил правозащитник, «довольно приличный выбор» — стейк из семги за 3 тыс. 350 рублей, тушеный кролик почти за 4 тыс. рублей и даже 500-граммовая банка икры кеты за 7 тыс. 300 рублей.

«Там же можно приобрести порцию оливье, которую останется только смешать и заправить майонезом по вкусу — (300 г) за 350 рублей. Проблема только одна — заказывать нужно сильно заранее», — отметил он.

По словам Мельникова, часто в СИЗО новогоднее настроение создают мандарины, которые арестантам приносят родственники накануне праздников. Искусственные ели в камерах ставить запрещено, но заключенные стараются сделать елки из подручных средств — например из бумаги или фруктов.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей.

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