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В Воронеже заменят более 80 окон после попадания БПЛА

Мэр Петрин: в Воронеже заменят 83 окна в жилом доме после падения дрона
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Телеграм-канал «Сергей Петрин»

В Воронеже заменят 83 окна в жилом доме после падения украинского дрона в Левобережном районе города. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Все необходимые замеры специалистами проведены незамедлительно и уже переданы на производство. Там, где не были повреждены рамы — проведем замену остекления», — рассказал чиновник.

Подчеркивается, что тепловой контур дома был закрыт сразу же после попадания.

В одной из квартир дома будет проведен ремонт — там необходимо переложить часть кирпичной стены, заменить лоджию и переклеить обои.

Вечером 9 января средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа. Пострадали два частных дома.

5 января Петрин сообщал, что в Левобережном районе Воронежа после атаки 4 января повреждения получили не менее 50 конструкций.

Ранее под Воронежем произошло возгорание на промпредприятии из-за атаки БПЛА.

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