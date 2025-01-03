На одном из предприятий под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА

На одном из предприятий под Воронежем произошло возгорание из-за обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, атаковавшие беспилотники подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы.

«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника», — написал глава региона.

Пострадавших нет, обломки потушены, на месте работают специальные службы.

До этого Гусев сообщал, что над Воронежем был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Дрон ликвидировали с помощью дежурных сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

3 января с 11.40 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.