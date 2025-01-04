В Воронеже жилой дом эвакуировали после обнаружения обломков беспилотников

Гусев: около 100 человек эвакуировали в Воронеже после обнаружения обломков БПЛА

Экстренные службы эвакуировали порядка 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе Воронежа, где обнаружили части сбитых беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, большинство жильцов уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы и организовали пункт временного размещения в соседней школе.

Глава региона заявил, что эвакуация граждан проводится еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА.

Он также сообщил, что сейчас территория, где обнаружены обломки дронов, оцеплена, решается вопрос об их ликвидации.

Кроме того, губернатор призвал жителей микрорайона сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов на местах.

4 января Гусев заявил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По его словам, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.