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Мэр Воронежа рассказал о повреждениях в городе после атаки БПЛА ВСУ

Петрин: в Воронеже после атаки БПЛА повреждения получили более 50 конструкций
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Администрация Воронежа

В Воронеже в Левобережном районе после вчерашней атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, повреждения получили более 50 конструкций. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Несколько бригад делают замеры, составляют все необходимые документы, чтобы можно было максимально быстро заказать и восстановить окна, а также провести остекление», — написал он.

Петрин отметил, что в некоторые помещения пока попасть не удается. По этой причине было принято решение в таких квартирах временно закрывать контур снаружи.

«Важно не допустить нарушения работы системы отопления», — добавил мэр.

Накануне в Левобережном районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ускорения работ по ликвидации последствий падения беспилотных летательных аппаратов.

4 декабря экстренные службы эвакуировали порядка 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе Воронежа, где обнаружили части сбитых беспилотников. Губернатор области Александр Гусев отметил, что большинство жильцов уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы и организовали пункт временного размещения в соседней школе.

Ранее власти назвали количество беспилотников, уничтоженных над Ленобластью за ночь.

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