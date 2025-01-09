Уголовное дело возбудили после отравления троих детей угарным газом в Петербурге

В Петербурге по факту отравления троих детей угарным газом возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, ГСУ СК России по городу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел в жилище на улице Ткачей. Прибывшие на место медики доставили троих несовершеннолетних в возрасте десяти, 14 и 16 лет в реанимацию больницы имени Филатова. У них наблюдались головокружение, рвота и другие симптомы отравления. По предварительным данным, младшие члены семьи были дома одни, и, когда им стало плохо, самая старшая вызвала медиков. Предварительно, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка.

Ранее в Дагестане женщина пострадала из-за взрыва газа в жилом доме.