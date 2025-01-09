В Петербурге дети оказались в реанимации из-за сильного отравления угарным газом

В Петербурге трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом

В Петербурге троих детей госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Ткачей. Прибывшие на место медики направили несовершеннолетних в больницу имени Филатова, в реанимацию.

«Предположительно, они пострадали из-за неисправности газовой колонки», — сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», детям 16, 14 и 10 лет, у них наблюдались головокружение, рвота и другие симптомы отравления. По предварительным данным, младшие члены семьи были дома одни, и, когда им стало плохо, самая старшая вызвала медиков.

До этого в Иркутской области пенсионерка попала в больницу с отравлением угарным газом после пожара в квартире. Женщина зажгла свечу, но не потушила ее, поэтому вскоре огонь охватил вещи.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали шесть человек из дома и ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров.

Ранее двое детей отравились угарным газом в Нижегородской области.