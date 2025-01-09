ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

ЕС ужесточил рекомендации по полетам над РФ после крушения самолета под Актау

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) ужесточило рекомендации по использованию российского воздушного пространства для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Такое решение было принято после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана.

«[EASA] рекомендует воздержаться от полетов в затронутом российском воздушном пространстве к западу от долготы 60° восточной долготы на всех эшелонах полета. Рекомендация также распространяется на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение на безопасность от EASA (операторы третьих стран), — сказано в заявлении.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена. EASA в сотрудничестве с Еврокомиссией продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить подверженность риску операторов из ЕС и третьих стран.

8 января авиакомпания AZAL приостановила полеты по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок.

Ранее в Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося в Актау самолета AZAL.