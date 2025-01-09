Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

ЕС ужесточил рекомендации по полетам над РФ после крушения самолета под Актау
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) ужесточило рекомендации по использованию российского воздушного пространства для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Такое решение было принято после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана.

«[EASA] рекомендует воздержаться от полетов в затронутом российском воздушном пространстве к западу от долготы 60° восточной долготы на всех эшелонах полета. Рекомендация также распространяется на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение на безопасность от EASA (операторы третьих стран), — сказано в заявлении.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена. EASA в сотрудничестве с Еврокомиссией продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить подверженность риску операторов из ЕС и третьих стран.

8 января авиакомпания AZAL приостановила полеты по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок.

Ранее в Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося в Актау самолета AZAL.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами