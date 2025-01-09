Генконсульство РФ знает о ситуации с пропавшей в Турции россиянкой

В Генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили, что им известно о ситуации с пропавшей в городе гражданкой России Лаурой Писаренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что женщина ранее посетила консульство, но до того, как с ней успели встретиться дипломаты, она проявила агрессию по отношению к охране, в результате чего была задержана полицией.

В консульстве отметили, что находятся в контакте с родственниками и близкими Писаренко. Согласно информации дипучреждения, 30 декабря 2024 года она пришла в консульское учреждение вместе с двумя знакомыми с просьбой о выдаче свидетельства на въезд в Россию, так как потеряла свои документы.

Как добавили дипломаты, несмотря на то что прием россиянки еще не начался, она по непонятной причине проявила необоснованную агрессию к сотрудникам охранного агентства и полиции, дежурившим у консульства, что и привело к ее задержанию.

Лаура пропала 30 декабря, после того как обратилась в российское генконсульство в Стамбуле. Россиянка лишилась документов, поэтому обратилась в организацию за помощью. Сначала ей сказали, что депортируют, но позже отпустили, так как туристическая виза не была просрочена.

Россиянку нашли спустя десять дней после того, как она перестала выходить на связь. Сама туристка не смогла рассказать о том, где она находилась все это время.

Ранее российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах.