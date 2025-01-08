В Турции пропала туристка из Нальчика. Перед этим она обращалась за помощью в генконсульство России

Туристка из Нальчика Лаура Писаренко пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство. Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 30 декабря, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Родственники забили тревогу, на поиски в Турцию вылетел брат.

В Турции пропала 23-летняя российская туристка Лаура Писаренко, сообщил Telegram-канал Mash. Это случилось в канун Нового года, 30 декабря. Девушка отправилась в Стамбул из Нальчика, чтобы отпраздновать свой день рождения.

В столице Турции девушка потеряла оба российских паспорта (общегражданский и заграничный), после чего обратилась за помощью в генконсульство России. Ее брат Василий заявил, что к дипломатам она пришла в сопровождении его друзей. Однако на приеме «ей сказали, что будут депортировать, не разрешили взять с собой никаких вещей и увезли».

Через пять часов Василию сообщили, что Лауру отпускают, так как ее туристическая виза не просрочена. После чего она пропала. По кадрам с камеры видеонаблюдения удалось установить, что девушка была одета в коричневую куртку, черные брюки и синюю шляпу.

Стамбульская полиция бездействует?

Несколько дней родственники безуспешно пытались ей дозвониться, затем в Турцию на розыски вылетел брат. Он написал заявление об исчезновении Лауры в стамбульскую полицию, однако там не дали никаких полезных сведений. Василий предполагает, что сестру могли направить в депортационный центр, но получить там информацию не удается, так как турецкие власти требуют справку о родстве, которую в российском консульстве выдать не могут.

Родные Лауры в разговоре с kp.ru признались, что у девушки есть проблемы со здоровьем — случаются провалы в памяти, она может впасть в неадекватное состояние. При этом, по их словам, после огласки в СМИ, в деле появились первые подвижки.

«Возможно, Лаура уже найдена, но мы пока не смогли связаться с ней лично. Нам передали информацию о ней, которую мы сейчас проверяем. Мы ищем Лауру сами, нам помогают совершенно незнакомые люди, – это невероятная поддержка!», — пояснили родственники.

От турецкой полиции, по их словам, после заявления о пропаже до сих пор не поступило никакой информации.

Судя по странице Лауры Писаренко в «ВКонтакте», в Стамбуле она не в первый раз — есть фотографии из турецкой столицы, сделанные в 2020 году.