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Российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа

SHOT: родственники уже месяц не могут найти пропавшего на Гоа россиянина
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Телеграм-канал SHOT

Российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа, родственники не могут найти его уже месяц. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 46-летний Иван Ровейн — бизнесмен из Челябинска, который занимался грузоперевозками. 1 декабря он полетел с друзьями в отпуск в Индию. Но 6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, не взяв с собой свой паспорт, телефон и деньги. Больше мужчину не видели.

Друзья бизнесмена обращались в местную полицию и сами его искали, пока не истекли сроки действия виз (как и у самого пропавшего). 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана со своей женой, которые продолжили поиски.

Сейчас родные туриста опрашивают граждан Индии, которые могли видеть Ровейна. Некоторые заявили, что якобы видели похожего мужчину в местном кафе. Семья Ивана остается на связи с российским посольством. За информацию о его местонахождении пообещали вознаграждение.

До этого в середине декабря в Тунисе задержали 11 граждан России после поездки к границе с Алжиром.

Ранее в Турции задержали россиянина, сфотографировавшего незнакомку в метро.

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