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Сенатор исключила повышение ставки по семейной ипотеке

Сенатор Епифанова: ставка по семейной ипотеке останется на уровне 6% в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставка по семейной ипотеке с большой долей вероятности останется на уровне 6% в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Связано сохранение ставки по семейной ипотеке в 6% с тем, что правительство продолжает активно поддерживать данную программу, к тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась — это поручение президента Владимира Путина. Плюс к этому семейную ипотеку со ставкой 6% годовых распространят на «вторичку» в регионах, где почти не строят новое жилье», — отметила сенатор.

По ее словам, решение Путина о безлимитности семейной ипотеки очень востребовано, поскольку главная категория покупателей новостроек — это семьи с детьми.

Сенатор уверена, что отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной, что немаловажно. Однако, если проблема лимитов практически исчерпана, остается открытым вопрос суммы первоначального взноса, который в настоящее время приблизился к 50%, подчеркнула Епифанова.

По ее прогнозу, в следующем году покупательский спрос будет сосредоточен именно в сегменте госпрограмм — под 6% по «обновленным» семейной и IT-ипотеке и 2% — по дальневосточной и арктической ипотеке.

Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев сказал «Газете.Ru», что за 10 месяцев 2024 года россияне взяли 214 тыс. семейных ипотек.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше со ставками по ипотеке.

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