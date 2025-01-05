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Синоптики предупредили о похолодании в Москве к середине января

«Фобос»: в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. Информация об этом появилась на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

По данным экспертов, на Рождество потепление прорвется в Центральную Россию и окажется довольно затяжным. Но уже к середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений. Похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца, говорится на портале.

В конце января в столичном регионе вернутся атлантические погодные процессы и, как следствие, снова аномально потеплеет.

В «Фобосе» заявляли, что в европейской части России зима пока значительно теплее климатической нормы. Там отметили, что на севере региона температура на 3–4°C выше средних многолетних значений, а в Сибири из-за атлантических воздушных масс — на 4–6°C.

2 января специалист «Фобоса» Михаил Леус тоже говорил о том, что москвичи останутся без рождественских морозов. По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2°C, связано с «наследством» декабря.

Ранее на Солнце произошла новая вспышка высокого класса.

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