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Советнику главы МЧС Мартынову присвоили звание генерала

Путин присвоил звание генерал-майора советнику главы МЧС Мартынову

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звания генерал-майора советнику главы МЧС России Даниилу Мартынову, а также директору департамента кадровой политики Льву Трусову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерал-майора Мартынову Даниилу Васильевичу, Трусову Льву Николаевичу», — сказано в тексте.

Также Путин в понедельник, 9 декабря, присвоил воинское звание генерала армии заместителям главы министерства обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Также 9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества. Церемония, на которой собрались свыше 300 человек, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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