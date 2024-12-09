Советнику главы МЧС Мартынову присвоили звание генерала

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звания генерал-майора советнику главы МЧС России Даниилу Мартынову, а также директору департамента кадровой политики Льву Трусову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерал-майора Мартынову Даниилу Васильевичу, Трусову Льву Николаевичу», — сказано в тексте.

Также Путин в понедельник, 9 декабря, присвоил воинское звание генерала армии заместителям главы министерства обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Также 9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества. Церемония, на которой собрались свыше 300 человек, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.