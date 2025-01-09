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В России призвали ввести уголовное наказание для магов и тарологов

Правозащитник Бородин призвал ввести в РФ уголовное наказание для тарологов
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Shutterstock

В России следует ввести уголовное наказание для магов и тарологов. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Абзац» высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Эти тарологи, гадалки — это мошенники, которые наживаются на проблемах и горе людей. У нас было много случаев, когда люди попадали в руки этих мошенников, продавали недвижимость, были и летальные исходы. Мы считаем, что это теневая экономика, которую можно контролировать только в рамках закона», — подчеркнул Бородин.

Он анонсировал обращение с соответствующим предложением в Государственную думу и РПЦ.

В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты Таро за деньги. Парламентарий и ряд других депутатов разработали законопроект, предлагающий полный запрет рекламы услуг тарологов. По мнению авторов документа, предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.

Российская академия наук (РАН) позднее поддержала идею законодательного запрета услуг тарологов.

Ранее в Самарской области ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.

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