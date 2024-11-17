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В РАН поддержали идею запрета на услуги тарологов

В РАН заявили о поддержке законодательного запрета на услуги тарологов

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Shutterstock

Российская академия наук поддержала идею законодательного запрета услуг тарологов. Об этом сообщили в пресс-службе РАН, передает РИА Новости.

В Российской академии наук напомнили, что гадание на картах Таро с целью предсказания будущего человека является лженаучным. В пресс-службе добавили, что гадалки нередко используют тяжелое положение людей для предоставления своих услуг, что может негативно сказаться на их здоровье и жизни.

«РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов», — говорится в сообщении.

До этого депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты Таро за деньги. Парламентарий и ряд других депутатов разработали законопроект, предлагающий полный запрет рекламы услуг тарологов. По мнению авторов проекта, предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования» сообщала, что в России 23% жителей верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и ретроградный Меркурий. С последним они связывают неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами.

Ранее россиянка провела обряд от бедности и осталась без денег.

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