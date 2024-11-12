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В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги

SHOT: депутат ГД Свинцов предложил запретить раскладывать карты Таро за деньги

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Shutterstock

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты Таро за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Парламентарий и ряд других депутатов разработали законопроект, предлагающий полный запрет рекламы услуг тарологов. Авторы проекта считают, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.

Депутаты просят внести изменения в законодательство для защиты россиян от «недобросовестных советчиков», они предлагают блокировать все ресурсы, где публикуют предложения разложить Таро на платной основе.

При этом Свинцов отметил, что если кто-то дома захочет погадать на Таро и посмотреть вариации развития будущего, то «это как развлечение, как рассказать анекдот». По его словам, если не будет «хайпа», интерес к такому времяпровождению пройдет, так же как «к квадроберам, фурри, эмо».

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования» сообщала, что в России 23% жителей верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и ретроградный Меркурий. С последним они связывают неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами.

Ранее россиянка провела обряд от бедности и осталась без денег.

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