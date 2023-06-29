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В Самарской области ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек

Самарская дума приняла закон о штрафах за приставания к гражданам в общественных местах

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Губернская дума Самары приняла закон, который вводит административные штрафы до 5 тыс. рублей за приставание к гражданам в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на региональный парламент.

В документах говорится о том, что запрет вводится из-за попрошаек, гадалок и навязчивых продавцов.

Согласно пояснительной записке, в полицию часто обращаются граждане, которые просят принять меры в отношении лиц, занимающихся попрошайничеством. Отмечается, что к этой деятельности часто привлекают несовершеннолетних и инвалидов, чем создают угрозу их здоровью, помехи на дороге и т.д.

В прошлом году в Санкт-Петербурге предложили ввести специальные штрафы для тех, кто попытается спуститься в метро в вонючей одежде, босиком или голым. В местном Заксобрании документ вызвал бурные споры: в частности, коммунисты заинтересовались, будут ли преследовать людей в шлепках, а единороссы обеспокоились тем, кто и как собирается проверять уровень «зловонности» пассажиров.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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