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Минстрой пообещал выделить 4,5 трлн рублей на реализацию нацпроекта

Минстрой выделит 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

На реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«В рамках программы предусмотрено федеральное финансирование в размере около 53 миллиардов рублей. Сейчас мы работаем над вопросами разработки проектной и сметной документации», — отметил он.

Программа также включает региональное финансирование. По словам Файзуллина, необходимо достичь уровня фактического расходования средств ресурсоснабжающими организациями на уровне 80% ежегодно. Планируется, что до 2030 года будут завершены работы на двух тысячах объектов.

Глава государства подчеркнул, что ключевым аспектом проекта является модернизация систем питьевого водоснабжения. Он поручил держать этот вопрос под особым контролем из-за серьезности ситуации в некоторых регионах.

27 декабря издание «Известия» писало, что Минстрой обратится к другим странам ради инвестиций в ремонт ЖКХ.

Ранее сообщалось, что ЖКУ для россиян подорожают в 2025 году в среднем на 12%.

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