ЖКУ для россиян подорожают в 2025 году в среднем на 12%. Рассказываем, кто заплатит больше

На сколько и когда вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

С 1 июля 2025 года «коммуналка» станет для всех дороже. Такое решение правительство приняло, утвердив тарифы сразу до 2027 года. Подорожают все коммунальные услуги, но не одинаково. Рассказываем, чем власти объяснили рост цен на ЖКХ выше прогнозируемой инфляции и жители каких регионов заплатят больше.

На сколько вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2025 года традиционно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. На этот раз индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем составят 11,9%.

Это означает, что со второй половины 2025 года среднестатистическая российская семья будет платить за ЖКУ в среднем на 12% больше. Например, если сейчас на оплату коммунальных услуг уходит 5545 рублей в месяц, по новому тарифу придется выложить 6210 рублей.

Такое повышение следует из постановления правительства об индексации тарифов на коммунальные услуги.

При этом средний индекс варьирует от региона к региону:

Самый высокий индекс правительство установило для Пермского края — 21,1%. Самый низкий — для Амурской области (8,6%), Республики Алтай (8,8% ) и Ханты-Мансийского автономного округа (9%).

Индексация не подразумевает, что на этот процент подорожают все жилищно-коммунальные услуги, доступные жильцам. Напомним, что в их число входит:

холодная и горячая вода;



электричество;



отопление;



водоотведение (канализация);



газ;



твердое топливо (если есть печь);



вывоз мусора.

Что-то подорожает сильнее, что-то — меньше, но в сумме должно получиться не больше индекса.

С 2025 года правительство проиндексирует тарифы на газ в среднем на 10,3%, а на электричество — на 12,6%. Также потребителям стоит ждать увеличения затрат на отопление.

close Антон Вергун/ТАСС

Вместе со средним индексом правительство утверждает предельно допустимые отклонения от него. Эти значения для каждого региона свои.

Регионы могут отступить от величины указанных индексов на коммунальные тарифы, но оставаясь в рамках предельного отклонения.

В 2025 году предельное отклонение по муниципальным образованиям Московской области составит 5%. По регионам среднее отклонение от индекса варьирует от 4,8 до 2,1%. Для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) отклонение составит 0%.

Местные власти всегда устанавливают тарифы ЖКХ, исходя из ситуации «на местах». Воспользуются чиновники максимальным значением или нет, зависит от экономической ситуации в регионе.

Где ЖКУ подорожает сильнее всего

На сколько вырастут тарифы в вашем регионе, можно узнать, развернув таблицу ниже.

Подорожание ЖКХ по регионам Пермский край

21,1% (средний индекс)

4,2% (предельное отклонение)



Архангельская область

20% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Кемеровская область

19,8% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Северная Осетия

19,1% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Мордовия

18% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Челябинская область

18% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Республика Ингушетия

17,6% (средний индекс)

3,8% (предельное отклонение)



Республика Дагестан

7,5% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Республика Татарстан

17,5% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Алтайский край

15,5% (средний индекс)

2,5% (предельное отклонение)



Новгородская область

15% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Красноярский край

15% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Ленинградская область

15% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Мурманская область

15% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Ярославская область

15% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Москва

15% (средний индекс)

0% (предельное отклонение)



Республика Башкортостан

14,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Санкт-Петербург

14,6% (средний индекс)

0% (предельное отклонение)



Рязанская область

14,1% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Омская область

14% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Забайкальский край

13,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Московская область

13,3% (средний индекс)

5% (предельное отклонение)



Владимирская область

13,3% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Вологодская область

13,3% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Тульская область

13,3% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Самарская область

13,2% (средний индекс)

4% (предельное отклонение)



Республика Бурятия

13% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Костромская область

13% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Саха (Якутия)

13% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Свердловская область

13% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Калининградская область

12,6% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Севастополь

12,6% (средний индекс)

0% (предельное отклонение)



Пензенская область

12,4% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Тверская область

12,4% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Брянская область

12,3% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Краснодарский край

12,2% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Волгоградская область

12,1% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Липецкая область

12% (средний индекс)

4,2% (предельное отклонение)



Калужская область

12% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Псковская область

12% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Саратовская область

12% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Калмыкия

11,9% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Республика Коми

11,9% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Новосибирская область

11,9% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Смоленская область

11,9% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Республика Крым

11,9% (средний индекс)

2,7% (предельное отклонение)



Магаданская область

11,9% (средний индекс)

2,4% (предельное отклонение)



Иркутская область

11,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Камчатский край

11,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Курганская область

11,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Нижегородская область

11,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Кировская область

11,8% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Ивановская область

11,7% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Белгородская область

11,6% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Курская область

11,6% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Томская область

11,6% (средний индекс)

4,6% (предельное отклонение)



Воронежская область

11,6% (средний индекс)

3% (предельное отклонение)



Ульяновская область

11,6% (средний индекс)

3% (предельное отклонение)



Орловская область

11,6% (средний индекс)

2,3% (предельное отклонение)



Республика Марий Эл

11,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Оренбургская область

11,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Адыгея

11,5% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Тамбовская область

11,5% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Тыва

11,3% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Карачаево-Черкесская Республика

11,2% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Кабардино-Балкарская Республика

11% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Ставропольский край

11% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Еврейская автономная область

11% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Хакасия

11% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Тюменская область

10,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Астраханская область

10,7% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Чувашская Республика

10,7% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Удмуртская Республика

10,7% (средний индекс)

4,3% (предельное отклонение)



Ростовская область

10,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Приморский край

10,2% (средний индекс)

2,5% (предельное отклонение)



Республика Карелия

10,2% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Хабаровский край

10,2% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Сахалинская область

10% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Чукотский автономный округ

9,9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Ненецкий автономный округ

9,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Чеченская Республика

9,2% (средний индекс)

4,8% (предельное отклонение)



Ямало-Ненецкий автономный округ

9,2% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Ханты-Мансийский автономный округ

9% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Республика Алтай

8,8% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)



Амурская область

8,6% (средний индекс)

2,1% (предельное отклонение)

Почему тарифы на коммунальные услуги растут быстрее инфляции

Традиционно правительство повышает тарифы на коммунальные услуги до уровня инфляции в стране. По итогам 2024 года она, согласно официальному прогнозу, составит чуть более 9%, а на 2025 год рост цен прогнозируют на уровне 6%. Получается, что тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут сильнее, чем цены на все остальное.

В министерстве экономики назвали причины такого роста тарифов на ЖКХ:

инфляция выше ожидаемого;



увеличение затрат на модернизацию коммунальной инфраструктуры;



рост оптовых цен на ресурсы (электроэнергию, газ);



рост затрат на программу социальной газификации;



расходы на восстановление и развитие коммунальной инфраструктуры в приграничных и новых регионах;



затраты на присоединение новых регионов к Единой системе газоснабжения;



расходы на масштабные инвестиционные проекты в энергетике.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указывает, что с 2025 года 1,5% выручки компаний — поставщиков ресурсов пойдет только на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Собранные деньги направят на ремонт теплотрасс, водопроводов и т. д.

В начале 2024 года министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил износ сетей в среднем по стране в 40%, а в некоторых регионах выше 80%.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Как будут расти тарифы в 2026–2027 годах

Сейчас правительство прогнозирует, что с 1 июля 2026 году тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 5,4%, а в 2027 году коммунальные услуги подорожают на 4,8%.

А с 1 июля 2026 года, по прогнозу социально-экономического развития России, тарифы на электроэнергию возрастут на 5,2%, а тарифы на газ — на 4,3%. Однако дальше — легче. С 1 июля 2027 года тарифы на электроэнергию и газ увеличат только на 4%.

Пока Минэкономразвития обещает, что в 2026 и в 2027 годах цены на газ станут ниже прогнозируемой инфляции. Однако в 2023 году министерство утверждало, что в 2025 году индексация платы граждан за коммунальные услуги составит 5,7%. Это почти вдвое меньше того значения, которое в итоге утвердило правительство.

close Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как государство помогает гражданам платить за ЖКУ

Государство помогает оплачивать коммунальные услуги:

отдельным категориям граждан;



собственникам жилья и нанимателям, если их расходы на оплату коммунальных услуг выше нормы дохода по региону.

Кто может рассчитывать на поддержку от государства:

Многодетные семьи получают компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг минимум 30% от размера вносимой гражданами платы. Местные власти могут повысить величину компенсации.

Пенсионеры старше 70 лет имеют скидку 50%, а старше 80 лет — 100% по взносам на капремонт.

Семьям с низким доходом положена субсидия, если их траты на оплату ЖКХ выше порогового процента семейного бюджета (в среднем 22%). В Москве собственнику или арендатору жилья положена льгота, если на оплату коммунальных услуг уходит более 10% семейного дохода, в Санкт-Петербурге — если человек тратит более 14% своего дохода.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию 50% стоимости коммунальных услуг и 50% от взноса на капремонт.

Ветераны (боевых действий, участники ВОВ, блокадники) имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату ЖКУ.

Члены семей участников СВО получают компенсацию 50% от размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Члены семей погибших военнослужащих имеют право на компенсацию в 60% от расходов на оплату ЖКУ.

Также с 1 июля 2024 года правительство освободило эти категории граждан от комиссии при оплате ЖКУ.

Подробнее об адресной поддержке потребителей можно узнать в ближайшем МФЦ и на портале «Госуслуг». Выбирать из нескольких льгот стоит ту, которая дает большую скидку.